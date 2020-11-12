Федор Емельяненко может провести бой в Москве летом 2021 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко может провести свой следующий поединок в Москве летом 2021 года. Об этом Емельяненко заявил на пресс-конференции.

"Пока на паузе, - сказал Емельяненко. - Проведение боя в Москве рассматривается либо этим летом, либо чуть позже. Недавно разговаривал со Скоттом Кокером (главой Bellator - прим. ТАСС), в планах это есть. Из-за пандемии есть определенные трудности".

В своем последнем бою Емельяненко в декабре 2019 года нокаутировал американца Куинтона Джексона. В активе 44-летнего россиянина 39 побед, шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.