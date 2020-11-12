Польховский: Гараничев и Бабиков проходят в состав на Кубок мира по спортивному принципу

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонисты Евгений Гараничев и Антон Бабиков благодаря успешному выступлению в отборочных стартах должны получить место в составе сборной России на первые этапы Кубка мира, однако окончательное решение тренерский штаб команды еще не принял. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.
В среду и в четверг в Ханты-Мансийске состоялись два контрольных старта мужской сборной России, которые являлись частью отбора биатлонистов на первые четыре этапа Кубка мира. В них поочередно победили Гараничев и Бабиков.
"Уже есть понимание того, кто войдет в состав команды, но окончательное решение примем чуть позже, - сказал Польховский. - Надо еще будет посмотреть на состояние ребят, на то, как обстоят дела с коронавирусом. Время до выезда в Финляндию еще есть".
"Лидерами по двум гонкам стали Евгений Гараничев и Антон Бабиков, они выступили достойно, к ним никаких вопросов нет. Спортивный результат будет учитываться прежде всего, но наша главная задача - привезти на этапы Кубка мира здоровых ребят и девушек, поэтому нам предстоит еще раз оценить состояние здоровья всех спортсменов", - добавил он.
Гараничеву 32 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, 29-летний Бабиков - чемпион мира 2017 года в эстафете.
Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, соревновательная программа начнется 28 ноября. Чемпион мира Александр Логинов и Матвей Елисеев будут включены в состав сборной России без отбора, поскольку в прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира они попали в число 30 сильнейших.