Польховский: Гараничев и Бабиков проходят в состав на Кубок мира по спортивному принципу

В среду и в четверг в Ханты-Мансийске состоялись два контрольных старта мужской сборной России, которые являлись частью отбора биатлонистов на первые четыре этапа Кубка мира. В них поочередно победили Гараничев и Бабиков.

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонисты Евгений Гараничев и Антон Бабиков благодаря успешному выступлению в отборочных стартах должны получить место в составе сборной России на первые этапы Кубка мира, однако окончательное решение тренерский штаб команды еще не принял. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Бабиков выиграл второй отборочный старт для участия в Кубке мира по биатлону

"Уже есть понимание того, кто войдет в состав команды, но окончательное решение примем чуть позже, - сказал Польховский. - Надо еще будет посмотреть на состояние ребят, на то, как обстоят дела с коронавирусом. Время до выезда в Финляндию еще есть".

"Лидерами по двум гонкам стали Евгений Гараничев и Антон Бабиков, они выступили достойно, к ним никаких вопросов нет. Спортивный результат будет учитываться прежде всего, но наша главная задача - привезти на этапы Кубка мира здоровых ребят и девушек, поэтому нам предстоит еще раз оценить состояние здоровья всех спортсменов", - добавил он.

Гараничеву 32 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, 29-летний Бабиков - чемпион мира 2017 года в эстафете.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, соревновательная программа начнется 28 ноября. Чемпион мира Александр Логинов и Матвей Елисеев будут включены в состав сборной России без отбора, поскольку в прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира они попали в число 30 сильнейших.