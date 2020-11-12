Жилина и Акатьева заявили в произвольной программе на Кубке России по два четверных тулупа

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Ученица академии "Ангелы Плющенко" Вероника Жилина, а также воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева запланировали исполнить в произвольной программе юниорского этапа Кубка России в Казани по два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным. Об этом передает корреспондент ТАСС с места соревнований.

Также в программе Акатьевой заявлен тройной аксель.

Четверные сальховы планируют исполнить исполнить ученик Сергея Давыдова Максим Белявский, воспитанник Олега Татаурова Владислав Дикиджи и ученик Виктории Буцаевой Андрей Анисимов.