Умер профессор и мастер спорта по греко-римской борьбе Анатолий Бирюков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Профессор кафедры физической реабилитации и оздоровительной физической культуры им. И. М. Саркизова-Серазини Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, основоположник спортивной медицины Анатолий Бирюков скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Бирюков был мастером спорта по греко-римской борьбе. По окончании школы рабочей молодежи и службы в спортивной роте окончил школу тренеров при Государственном университете физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Работал со сборными СССР, неоднократно ездил в составе команд на чемпионаты мира и Олимпийские игры. В 2011 году он был удостоен редчайшей награды - медали основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена за величайшие заслуги в этом направлении.

Бирюков - заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ. В 2020 году получил из рук президента РФ орден дружбы. Является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и обладателем Почетной грамоты президента России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Всемирных универсиадах и Олимпийских играх".

Автор более 400 научных, научно-методических работ, в том числе 55 книг. Труды профессора Бирюкова были изданы в Испании, Болгарии, Мексике, Польше, Кубе, Японии и многих других странах мира.