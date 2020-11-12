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Федор Емельяненко заявил, что хочет побороться за титул чемпиона Bellator

Чемпионом Bellator в тяжелом весе является американец Райан Бейдер

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко хотел бы провести поединок за титул чемпиона организации Bellator. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Хотелось бы побороться за звание чемпиона мира", - сказал Емельяненко.

Чемпионом Bellator в тяжелом весе является американец Райан Бейдер, которому Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде в январе 2019 года.

Емельяненко в своем последнем поединке в декабре 2019 года нокаутировал американца Куинтона Джексона. В активе россиянина 39 побед, шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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