Польховский: у биатлониста Пащенко выработались антитела к коронавирусу

Пащенко переболел коронавирусом во время октябрьского сбора национальной команды в Якутии. Сейчас он вместе со сборной находится в Ханты-Мансийске, где продолжает подготовку к старту сезона. В среду он принял участие в контрольном старте для отбора в команду на первые этапы Кубка мира, в этой гонке он занял второе место. Вторую, заключительную гонку отбора, которая прошла в четверг, он пропустил.

"Сейчас надо посмотреть, как его организм отреагирует на первую гонку. Он был готов и рвался бежать сегодня, но мы приняли решение предоставить ему отдых, поскольку у него все же был перерыв в тренировках. Сейчас у него хорошее состояние, поэтому решили его поберечь", - сказал Польховский.

"Что касается антител, то они у него есть", - подчеркнул он.

Состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира тренерский штаб национальной команды огласит в ближайшие дни. Старт сезону будет дан 28 ноября в финском Контиолахти.

В сентябре на летнем чемпионате России 29-летний Пащенко завоевал золотую медаль в эстафете в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа и серебряную медаль в спринте. Лучшим результатом Пащенко на Кубке мира является 29-е место в гонке преследования на этапе в Тюмени в сезоне-2017/18. В его активе золотая медаль чемпионата мира среди юниоров по летнему биатлону (2012).