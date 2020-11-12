Марина Сечина выдвинута кандидатом на пост президента Федерации конного спорта России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина выдвинута кандидатом на декабрьские выборы главы организации региональными федерациями Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.

Конференция в связи с пандемией коронавируса состоится без заседания, а решения будут приняты путем заочного голосования делегатов после подсчета бюллетеней. Бюллетени по вопросу выбора нового президента организации будут приниматься до 5 декабря. Результаты голосования станут известны 7 декабря.

"Марина Владимировна Сечина стала официальным кандидатом на пост президента Федерации конного спорта России. Ее выдвинули федерации Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга", - сообщила собеседница ТАСС.

Сечина занимает пост президента с декабря 2016 года.