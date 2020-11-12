Матыцин: вклад Бирюкова в развитие спортивной медицины невозможно переоценить

"Сегодня пришла печальная новость - не стало выдающегося специалиста спортивной отрасли, одного из основоположников российской школы спортивного и лечебного массажа, профессора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, кавалера ордена Дружбы, нашего учителя и близкого друга Анатолия Андреевича Бирюкова, - сказал Матыцин. - Это был человек огромного таланта и достоинств, у которого мне посчастливилось учиться в ГЦОЛИФК и в дальнейшем на протяжении всех лет нашей дружбы. Анатолий Андреевич преподавал на кафедре физической реабилитации, массажа и оздоровительной физической культуры вуза более полувека. Он был требовательным, прежде всего к себе, но в то же время отзывчивым и добрым к студентам и коллегам".

ТАСС, 12 ноября. Профессор кафедры физической реабилитации и оздоровительной физической культуры им. И. М. Саркизова-Серазини Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Анатолий Бирюков, скончавшийся в четверг в возрасте 90 лет, был человеком огромного таланта и достоинств. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

Министр спорта России отметил огромный вклад, который Бирюков внес в развитие спортивной медицины. "Начиная с 1952 года Анатолий Андреевич работал как массажист и реабилитолог со сборными командами нашей страны, помогал спортсменам добиваться побед на самых крупных международных соревнованиях: Олимпийских играх, чемпионатах мира, Всемирных универсиадах. Его труды в области физических средств лечения, оздоровления и повышения общей работоспособности известны во всем мире. Невозможно переоценить тот вклад, который внес Анатолий Андреевич в развитие спортивной медицины, подготовку высококвалифицированных кадров для спортивной отрасли, научную и педагогическую сферы", - сказал он.

"До последних дней жизни Анатолий Андреевич продолжал преподавать, консультировать, читал лекции и проводил мастер-классы. Его уход - огромная утрата для меня лично и всех, кто имел честь быть знакомым с этим поистине великим человеком. Выражаю глубочайшие соболезнования от имени Министерства спорта Российской Федерации и всего российского спортивного сообщества семье, родным, близким, друзьям, студентам и коллегам Анатолия Андреевича", - добавил Матыцин.

Бирюков был мастером спорта по греко-римской борьбе. По окончании школы рабочей молодежи и службы в спортивной роте окончил школу тренеров при Государственном университете физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Работал со сборными СССР, неоднократно ездил в составе команд на чемпионаты мира и Олимпийские игры. В 2011 году он был удостоен редчайшей награды - медали основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена за величайшие заслуги в этом направлении.

Бирюков - заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ. В 2020 году получил из рук президента РФ орден дружбы. Является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и обладателем Почетной грамоты президента России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Всемирных универсиадах и Олимпийских играх".