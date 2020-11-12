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Мировой футбол

Грег Кларк покинет пост вице-президента ФИФА

Его полномочия должны были продлиться до 2023 года

ТАСС, 12 ноября. Бывший глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинет пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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63-летний функционер подал в отставку с поста председателя FA во вторник после того, как во время выступления в департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании назвал представителей этнических меньшинств "цветными футболистами" при обсуждении оскорблений, которые они получают в соцсетях.

Кларк планировал остаться в должности вице-президента ФИФА. Однако после разговора с президентом УЕФА Александером Чеферином его позиция изменилась, и он принял решение покинуть пост.

Кларк вошел в совет ФИФА в 2019 году. Его полномочия должны были продлиться до 2023 года.

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