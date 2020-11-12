РУСАДА в октябре выявило 16 случаев возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило в октябре 16 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В октябре было выявлено 16 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в то время как в сентябре таких случаев было 7, а в августе - один", - заметила сотрудник пресс-службы. За первые полгода РУСАДА выявило 63 возможных нарушения.

Как ранее сообщал ТАСС, инспекторы РУСАДА в октябре взяли рекордное в году число допинг-проб у спортсменов - 1 368. За предыдущие девять месяцев РУСАДА отобрало 5 040 проб, самым результативным месяцем с точки зрения тестирования был февраль (1 032). В сентябре у спортсменов было отобрано 912 допинг-проб.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.