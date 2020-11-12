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Фигурное катание

Фигуристка академии Плющенко Муравьева снялась с Кубка России по состоянию здоровья

Спортсменка почувствовала себя плохо непосредственно перед прокатом

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Ученица академии "Ангелы Плющенко" 13-летняя Софья Муравьева снялась с произвольной программы юниорского этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани по состоянию здоровья. Об этом корреспондент ТАСС передает с места событий.

Как сообщили в оргкомитете соревнований, спортсменка почувствовала себя плохо непосредственно перед прокатом. Муравьева занимала третье место после короткой программы.

Ранее фигуристка тренировалась в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова, сотрудничество с Плющенко Муравьева начала пять месяцев назад.

Теги
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