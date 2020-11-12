{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристка Акатьева второй в истории исполнила четверной прыжок и триксель в программе

Это произошло во время произвольной программы на этапе юниорского Кубка России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Софья Акатьева стала второй в истории фигуристкой, кто исполнил четверной тулуп и триксель в одной программе.

На эту тему
"Не думать о падении". Софья Акатьева — о работе с Этери Тутберидзе и четверных прыжках

Это произошло во время произвольной программы на этапе юниорского Кубка России в Казани.

Первой была американка Алиса Лью. На этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде в 2019 году она включила в свою программу два тройных акселя, исполнив один с падением, и четверной лутц. Акатьева исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным тулупом, и тройной аксель, став первой, кто в произвольной программе использовал два четверных прыжка и тройной аксель.

Акатьева стала победительницей этапа. Она набрала 231,44 балла (80,12 за короткую программу + 151,32 за произвольную). Второй стала Вероника Жилина (197,45; 71,05 + 126,40), на третьем месте Алина Горбачева (193,68; 64,91 + 128,77).

Акатьевой 13 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Теги
Фигурное катание
КХЛ
Кляйн из "Куньлуня" стала первой женщиной-сервисменом в истории высших хоккейных лиг
В команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном
Читать полностью