Фигуристка Акатьева второй в истории исполнила четверной прыжок и триксель в программе

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Софья Акатьева стала второй в истории фигуристкой, кто исполнил четверной тулуп и триксель в одной программе.

Софья Акатьева — о работе с Этери Тутберидзе и четверных прыжках

"Не думать о падении". Софья Акатьева — о работе с Этери Тутберидзе и четверных прыжках

Это произошло во время произвольной программы на этапе юниорского Кубка России в Казани.

Первой была американка Алиса Лью. На этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде в 2019 году она включила в свою программу два тройных акселя, исполнив один с падением, и четверной лутц. Акатьева исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным тулупом, и тройной аксель, став первой, кто в произвольной программе использовал два четверных прыжка и тройной аксель.

Акатьева стала победительницей этапа. Она набрала 231,44 балла (80,12 за короткую программу + 151,32 за произвольную). Второй стала Вероника Жилина (197,45; 71,05 + 126,40), на третьем месте Алина Горбачева (193,68; 64,91 + 128,77).

Акатьевой 13 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.