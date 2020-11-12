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Летние олимпийские виды спорта

Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России пройдет 12 декабря

Действующим президентом ФСБР является Михаил Мамиашвили

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), в рамках которой состоятся выборы президента организации, пройдет 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФСБР.

Также на конференции будут выбраны вице-президенты и состав исполкома ФСБР. Действующим президентом ФСБР является Михаил Мамиашвили.

Кроме того, в повестке отчетно-выборной конференции ФСБР значатся отчеты исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации за период с 11 ноября 2016 года по 12 декабря 2020 года.

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