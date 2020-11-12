Фигуристка Жилина рассказала, что ей нравится работать с Плющенко, потому что он веселый

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Двенадцатилетняя фигуристка Вероника Жилина, перешедшая в межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко", рассказала, что ей нравится тренироваться у Евгения Плющенко, потому что он "и веселый, и требовательный".

"Мне очень нравится заниматься у Евгения Викторовича - мы делаем много упражнений на выносливость, много раз прокатываем программы, он и веселый, и требовательный, и очень любит свою работу - мне он нравится", - рассказала Жилина журналистам.

На этапе Кубка России среди юниоров в Казани Жилина заняла второе место. В произвольной программе юная фигуристка заявила сразу два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным тулупом у нее удался, на сольном она упала. "В короткой программе получилось все, но дорожку могла откатать лучше, а в произвольной не получился второй тулуп, - отметила Жилина. - На тренировках мы его накатывали, получалось делать два в произвольной. Думаю, поспешила, нужно было уверенно на него идти".

Спортсменка отметила, что на тренировках она работает и над тройным акселем: "Накатывали его в короткой программе, но он пока нестабилен. Думаю, на дальнейших соревнованиях его сделаю".

Победительницей этапа Кубка России в Казани среди юниоров стала Софья Акатьева, спортсменка группы Этери Тутберидзе.