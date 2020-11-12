МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев утвержден кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

Кремлев заявил, что уйдет из Федерации бокса России, если его выберут президентом AIBA

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"Все семь кандидатов утверждены", - сказал собеседник агентства.

На пост также претендуют исполняющий обязанности президента AIBA марокканец Мохамед Мустасан, азербайджанец Сулейман Михайлов, представитель ОАЭ Анас Аль Отаиба, доминиканец Солано Доминго, представитель Нидерландов Борис ван дер Ворст и представитель Германии Рами Аль-Масри.

Выборы состоятся в декабре.