{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Кремлев утвержден кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса

Выборы состоятся в декабре
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев утвержден кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

На эту тему
Кремлев заявил, что уйдет из Федерации бокса России, если его выберут президентом AIBA

"Все семь кандидатов утверждены", - сказал собеседник агентства.

На пост также претендуют исполняющий обязанности президента AIBA марокканец Мохамед Мустасан, азербайджанец Сулейман Михайлов, представитель ОАЭ Анас Аль Отаиба, доминиканец Солано Доминго, представитель Нидерландов Борис ван дер Ворст и представитель Германии Рами Аль-Масри.

Выборы состоятся в декабре.

Теги
Бокс
КХЛ
Кляйн из "Куньлуня" стала первой женщиной-сервисменом в истории высших хоккейных лиг
В команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном
Читать полностью