Фигуристка Акатьева заявила, что думает о чистом катании, а не о мировых достижениях

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Победительница этапа юниорского Кубка России по фигурному катанию в Казани Софья Акатьева заявила, что ей неважно, войдет она со своими прыжками в историю или нет, ей необходимы чистые прокаты. Об этом спортсменка, первой приземлившая в своей программе два четверных прыжка и один тройной аксель, рассказала журналистам после выступления.

"Я о таком (стать первой, кто включил такой набор прыжков) не задумывалась - рада, что получилось хорошо сделать первую половину прыжков, вторую половину я плохо откатала, - отметила Акатьева. - Вторую половину на тренировках я катала меньше, больше работала над тулупом, над сальховом, поэтому вторая половина и пошла на спад, это плохо. Сил мне хватало, не знаю, что произошло, поработаю над этим. Возможно, немного расслабилась после первой половины программы, дала себе волю подумать о чем-то другом, вот и наделала ошибок".

Фигуристка отметила, что уже давно тренирует тройной аксель и четверной тулуп, но связку из этих прыжков делать пока не планирует, хотя иногда и выполняет: "Разницы в этих прыжках для меня в целом нет, они похожи по отталкиванию, а по ощущениям мне больше нравится тот, который на этот момент лучше получается. Тренирую сальхов, но пока не знаю, будем вставлять его или нет".

"Хочется учить и более сложные элементы - флип, лутц. Я пробовала их на "удочке", буду пробовать без нее", - подчеркнула Акатьева.