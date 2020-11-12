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Фигурное катание

Юниорка Горбачева рассказала, что ради фигурного катания сменила несколько городов

Фигуристка сообщила, что уже учит четверные прыжки

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер этапа юниорского Кубка России по фигурному катанию в Казани Алина Горбачева сменила несколько городов ради мечты стать олимпийской чемпионкой. Об этом спортсменка рассказала журналистам после соревнований.

"Я из Краснодара, но ради фигурного катания жила и тренировалась в Твери, в Щербинке, в Москве, сейчас тренируюсь в Химках, - сообщила 12-летняя Горбачева. - Чтобы тренироваться, нужны условия, поэтому в девять лет я прилетела в Москву вместе со своим тренером Софьей Федченко, потом ко мне прилетела мама - я очень хочу заниматься фигурным катанием и мечтаю стать олимпийской чемпионкой".

Фигуристка сообщила, что уже учит четверные прыжки: "Учила четверной сальхов, тулуп. Пробовала их в прошлом сезоне на зональном первенстве, сейчас нужно доучивать и делать. Также пробовали и тройной аксель".

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