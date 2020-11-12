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Футбол в Англии

Футболист "Ливерпуля" Гомес перенес операцию на колене и пропустит большую часть сезона

Защитник получил травму в среду во время тренировки сборной Англии
Джо Гомес AP Photo/Rui Vieira
Описание
Джо Гомес
© AP Photo/Rui Vieira

ТАСС, 12 ноября. Защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джо Гомес перенес операцию на колене, в связи с чем пропустит большую часть сезона-2020/21. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Гомес получил травму в среду во время тренировки сборной Англии. Отмечается, что 23-летний футболист повредил сухожилие в левом колене.

Футболист начнет реабилитацию, однако точные сроки восстановления не называются. Ожидается, что процесс может занять значительную часть сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне Гомес провел семь матчей в чемпионате Англии и три - в Лиге чемпионов, не отметившись забитыми голами.

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