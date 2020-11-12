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Фигурное катание

У массажиста группы Синициной и Кацалапова выявлен коронавирус

Тесты тренера фигуристов Александра Жулина и самих спортсменов показали отрицательные результаты

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Массажист группы тренера Александра Жулина, у которого занимаются чемпионы Европы в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, заразился коронавирусом, однако сам специалист и его спортсмены здоровы. Об этом Жулин сообщил ТАСС.

"У нас массажист заболел коронавирусом, недели полторы он сидит на карантине, - сказал Жулин. - У нас была температура - у меня и у ребят, где-то 37 градусов. Но мы проверились, сдали тесты, все у нас хорошо. Какая-то простуда была просто".

Спортсмены планируют выступить на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 20 по 22 ноября.

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Фигурное катание
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