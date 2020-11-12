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Формула-1

Перес может пропустить следующий сезон "Формулы-1"

Со следующего сезона Переса в составе "Рейсинг Пойнт" сменит четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, а команда будет называться "Астон Мартин"
Серхио Перес AP Photo/Luca Bruno
Описание
Серхио Перес
© AP Photo/Luca Bruno

ТАСС, 12 ноября. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес рассматривает возможность пропуска сезона-2021. Комментарий мексиканца приводит пресс-служба чемпионата.

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"Сейчас уже поздно. Я определюсь своим будущим в "Формуле-1" к концу года, так что отпуск является реальным вариантом, - сказал Перес. - Я думаю, что это был год упущенных возможностей: мы потеряли подиум в Австрии, где были третьими, но ошиблись, а также на прошлом этапе в Имоле. В целом этот сезон вышел неудачным, но мы все еще можем это изменить".

Со следующего сезона команда будет переименована в "Астон Мартин", а одним из пилотов станет четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель.

В текущем сезоне Перес с 82 баллами идет на шестом месте личного зачета. В "Формуле-1" он также выступал за "Заубер" и "Макларен".

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