Перес может пропустить следующий сезон "Формулы-1"

"Сейчас уже поздно. Я определюсь своим будущим в "Формуле-1" к концу года, так что отпуск является реальным вариантом, - сказал Перес. - Я думаю, что это был год упущенных возможностей: мы потеряли подиум в Австрии, где были третьими, но ошиблись, а также на прошлом этапе в Имоле. В целом этот сезон вышел неудачным, но мы все еще можем это изменить".

Со следующего сезона команда будет переименована в "Астон Мартин", а одним из пилотов станет четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель.

В текущем сезоне Перес с 82 баллами идет на шестом месте личного зачета. В "Формуле-1" он также выступал за "Заубер" и "Макларен".