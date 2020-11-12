Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Молдавии

ТАСС, 12 ноября. Георгий Джикия назначен капитаном сборной России на товарищеский матч против команды Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России по футболу проведет гостевой товарищеский матч с командой Молдавии

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Матч между сборными Молдавии и России пройдет в четверг в Кишиневе, начало - 20:00 мск.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: вратарь Маринато Гилерме; защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев; полузащитники Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Далер Кузяев; нападающие Денис Черышев, Федор Чалов и Алексей Ионов. Дивеев проведет первый матч за национальную команду в своей карьере.

В воскресенье главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Артем Дзюба, являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях скандальное видео с футболистом.

15 и 18 ноября команда под руководством Черчесова сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.