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Фигурное катание

Фигуристка Жилина переболела коронавирусной инфекцией перед этапом Кубка России в Казани

По словам спортсменки, она не каталась две недели

ТАСС, 12 ноября. Фигуристка Вероника Жилина из-за коронавируса пропустила часть подготовительного периода к юниорскому этапу Кубка России в Казани. Комментарий спортсменки по итогам соревнований приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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На четвертом этапе Кубка России среди юниоров фигуристка заняла второе место, набрав по итогам двух программ 197,45 балла.

"Перед соревнованиями я заразилась коронавирусом и не каталась две недели. После болезни осталась одна неделя, я готовилась. В принципе, я довольна прокатом", - рассказала Жилина.

Жилиной 12 лет, она занимается в академии "Ангелы Плющенко".

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