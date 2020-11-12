Фигуристка Жилина переболела коронавирусной инфекцией перед этапом Кубка России в Казани

ТАСС, 12 ноября. Фигуристка Вероника Жилина из-за коронавируса пропустила часть подготовительного периода к юниорскому этапу Кубка России в Казани. Комментарий спортсменки по итогам соревнований приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка Жилина рассказала, что ей нравится работать с Плющенко, потому что он веселый

На эту тему

На четвертом этапе Кубка России среди юниоров фигуристка заняла второе место, набрав по итогам двух программ 197,45 балла.

"Перед соревнованиями я заразилась коронавирусом и не каталась две недели. После болезни осталась одна неделя, я готовилась. В принципе, я довольна прокатом", - рассказала Жилина.

Жилиной 12 лет, она занимается в академии "Ангелы Плющенко".