{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Семикратный чемпион MotoGP Росси переболел COVID-19 и выступит на Гран-при Валенсии

Из-за заражения Росси пропустил два этапа чемпионата
Валентино Росси EPA-EFE/TIM KEETON
Описание
Валентино Росси
© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 12 ноября. Итальянец Валентино Росси подтвердил свое участие в 14-м этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) - Гран-при Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На эту тему
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси заразился коронавирусом

В середине октября у Росси был выявлен коронавирус. Во вторник его тест показал положительный результат, но последующие два теста не выявили наличие заболевания.

Гран-при Валенсии пройдет с 13 по 15 ноября. Росси из-за заражения пропустил два этапа чемпионата.

Росси 41 год, он является рекордсменом MotoGP по победам (89) и подиумам (199). Также на его счету семь чемпионских титулов MotoGP, что является вторым результатом.

Теги
Автогонки
Итоговый турнир ATP
Медведев сыграет в одной группе с Джоковичем на Итоговом турнире АТР
Еще один россиянин Андрей Рублев встретится с Рафаэлем Надалем
Читать полностью