Семикратный чемпион MotoGP Росси переболел COVID-19 и выступит на Гран-при Валенсии

ТАСС, 12 ноября. Итальянец Валентино Росси подтвердил свое участие в 14-м этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) - Гран-при Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В середине октября у Росси был выявлен коронавирус. Во вторник его тест показал положительный результат, но последующие два теста не выявили наличие заболевания.

Гран-при Валенсии пройдет с 13 по 15 ноября. Росси из-за заражения пропустил два этапа чемпионата.

Росси 41 год, он является рекордсменом MotoGP по победам (89) и подиумам (199). Также на его счету семь чемпионских титулов MotoGP, что является вторым результатом.