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Футбол в России

РФС не стал исключать Безбородова из списка судей на матчи РПЛ

Михаил Вилков исключен из списка до конца года
Владислав Безбородов Михаил Александров/ТАСС
Описание
Владислав Безбородов
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) исключило Михаила Вилкова из списка судей на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что Вилков, а также арбитр Владислав Безбородов отстранены от работы до конца года. При этом Безбородов не исключен из списка судей на матчи РПЛ.

5 ноября экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала ряд действий Вилкова в матче 11-го тура РПЛ "Краснодар" - "Рубин" (3:1) ошибочными. Согласно заявлению Вилкова, он ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении протеста "Рубина", сказав, что причиной остановки игры в моменте с участием футболиста казанцев Джордже Деспотовича была неправильная установка мяча футболистами казанцев, а не сигнал от видеоассистентов рефери о необходимости обратиться к просмотру эпизода в штрафной "Рубина".

ЭСК признала ошибочными два решения Безбородова в матче 12-го тура "Краснодар" - "Спартак" (1:3) в вопросе по засчитанному первому голу красно-белых и отмененному мячу защитника краснодарцев Кайо. 

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