Медведев сыграет в одной группе с Джоковичем на Итоговом турнире АТР

ТАСС, 12 ноября. Россиянин Даниил Медведев сыграет в группе "Токио-1970" на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Жеребьевка турнира прошла в четверг.

Помимо Медведева, в данной группе сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.

В квартете "Лондон-2020" встретятся россиянин Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и действующий победитель турнира грек Стефанос Циципас.

24-летний Медведев во второй раз подряд сыграет на Итоговом турнире, для 23-летнего Рублева этот розыгрыш станет дебютным. Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой организации, у идущего восьмым Рублева на счету семь побед, пять из которых в этом сезоне.

Двое россиян сыграют на турнире во второй раз в истории - в 2000 году это достижение покорилось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Победа отечественным теннисистам покорилась лишь один раз: в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко, также игравший в финале розыгрыша 2008 года.

Итоговый турнир пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.