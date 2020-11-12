Российские баскетболистки победили швейцарок в отборочном матче чемпионата Европы

ТАСС, 12 ноября. Женская сборная России по баскетболу победила со счетом 98:42 команду Швейцарии в третьем матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2021. Матч прошел в Сараеве.

Сборная России выступает в группе С с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. По итогам трех матчей россиянки лидируют в таблице с пятью очками в активе, команда Швейцарии с четырьмя баллами идет третьей. Сборные Боснии и Герцеговины и Эстонии встретятся позднее в четверг. Следующий матч россиянки проведут 14 ноября против команды Боснии и Герцеговины.

Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующей победительницей является команда Испании, выигравшая в финале у француженок.

Чемпионат Европы среди женщин пройдет летом 2021 года в Испании и Франции.