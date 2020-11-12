WADA создаст рабочую группу для реформирования системы управления

ТАСС, 12 ноября. Специальная рабочая группа займется реформой системы управления Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент организации Витольд Банька на пресс-конференции по итогам заседания совета учредителей.

Ранее стало известно о предстоящей реформе системы управления WADA в рамках программы развития организации до 2024 года.

"Всемирное антидопинговое агентство ожидает реформа управления. Этими вопросами будет заниматься рабочая группа", - заявил Банька.

В плане WADA значатся шесть приоритетов: подавать пример по решению проблем; расширение охвата воздействия антидопинговых программ за счет наращивания потенциала и обмена знаниями между антидопинговыми организациями; привлечение спортсменов к разработкам антидопинговой политики; взаимодействие и сотрудничество со всеми, кто занимается антидопинговой работой; повышение осведомленности; улучшение качества работы и оптимизация экономической эффективности.