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Допинг в спорте

WADA создаст рабочую группу для реформирования системы управления

Реформы будут проведены в рамках программы развития организации до 2024 года
Президент WADA Витольд Банька EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL
Описание
Президент WADA Витольд Банька
© EPA-EFE/ANDRZEJ GRYGIEL

ТАСС, 12 ноября. Специальная рабочая группа займется реформой системы управления Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент организации Витольд Банька на пресс-конференции по итогам заседания совета учредителей.

Ранее стало известно о предстоящей реформе системы управления WADA в рамках программы развития организации до 2024 года.

"Всемирное антидопинговое агентство ожидает реформа управления. Этими вопросами будет заниматься рабочая группа", - заявил Банька.

В плане WADA значатся шесть приоритетов: подавать пример по решению проблем; расширение охвата воздействия антидопинговых программ за счет наращивания потенциала и обмена знаниями между антидопинговыми организациями; привлечение спортсменов к разработкам антидопинговой политики; взаимодействие и сотрудничество со всеми, кто занимается антидопинговой работой; повышение осведомленности; улучшение качества работы и оптимизация экономической эффективности.

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