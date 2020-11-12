Банька: WADA нацелено на тесное сотрудничество с США по вопросам антидопинга

ТАСС, 12 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нацелено на тесное сотрудничество с властями США по вопросам борьбы с допингом. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька в четверг на пресс-конференции после окончания заседания совета учредителей WADA.

Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная футбольная лига (НФЛ), Главная бейсбольная лига (МЛБ) являются частными. Они не финансируются из средств государства и не относятся к Олимпийскому комитету США. Игроки этих лиг подвергаются уставу WADA лишь когда участвуют в Олимпийских играх.

"Я готов рука об руку работать с нашими друзьями из США, мы нужны друг другу, чтобы работать на благо будущего антидопинговой деятельности. У меня была продуктивная встреча, на которой мы обсуждали наше сотрудничество и договорились и дальше работать над решением актуальных вопросов. Но вчера и сегодня я еще раз затронул тему борьбы с допингом в профессиональных лигах США, которые не являются подписантами кодекса WADA. Важно работать с властями США", - сказал Банька.

"Это же касается и "акта Родченкова", который не распространяется на эти лиги. Нам нужно продолжать диалог", - добавил он.