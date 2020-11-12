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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Банька считает допинговый кризис в России самым скандальным в истории спорта

В ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Дика Паунда РУСАДА лишилось статуса соответствия, московская антидопинговая лаборатория - международной аккредитации
Президент WADA Витольд Банька AP Photo/Czarek Sokolowski
Описание
Президент WADA Витольд Банька
© AP Photo/Czarek Sokolowski

ТАСС, 12 ноября. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал допинговый кризис в России самым скандальным в истории мирового спорта. Об этом Банька заявил на пресс-конференции.

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11-12 ноября в онлайн-режиме состоялись традиционные заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA.

"Я считаю, что это был величайший скандал в истории спорта, и решение, которое было принято WADA в прошлом году, было верным. Я сделаю все для борьбы с допингом и усиления антидопинговой работы", - сказал Банька.

Допинговый скандал в России начался в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Дика Паунда о выявленных допинговых проблемах в российском спорте. Тогда же Российское антидопинговое агентство лишилось статуса соответствия, а московская антидопинговая лаборатория - международной аккредитации.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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