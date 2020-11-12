Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Молдавии в товарищеском матче

Российская команда не может победить в четырех матчах подряд впервые после чемпионата мира - 2018

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Молдавии со счетом 0:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Кишиневе при пустых трибунах.

В составе российской команды дебютные матчи провели защитник Игорь Дивеев и полузащитники Иван Обляков и Константин Кучаев, все три игрока выступают за московский ЦСКА. Защитник Юрий Жирков провел 98-й матч в составе национальной команды, за это время 37-летний футболист, являющийся бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забил два гола. Капитаном сборной России в матче с молдаванами был Георгий Джикия. Он получил капитанскую повязку после того, как главный тренер российской команды Станислав Черчесов отцепил от состава сборной Артема Дзюбу из-за появившегося в социальных сетях скандального видео с футболистом. Джикия стал 15-м футболистом, выходившим в составе сборной России с повязкой капитана, первым капитаном был Черчесов. Сборная Молдавии продлила серию без побед до 14 матчей, последний раз молдавская команда побеждала 8 июня 2019 года, обыграв тогда на домашнем поле сборную Андорры (1:0). Безвыигрышная серия российской команды впервые с марта 2018 года достигла четырех матчей. Тогда сборная России не могла победить на протяжении семи встреч кряду, прервав неудачную серию в стартовом матче домашнего чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). В следующем матче сборная России в гостях сыграет с командой Турции в матче Лиги наций, а молдаване также в Лиге наций встретятся дома с греками. Обе встречи пройдут 15 ноября. Антураж Встреча прошла на стареньком стадионе на окраине молдавской столицы, который ранее служил тренировочным полем для местной команды "Зимбру". Дело в том, что главный стадион республики в 2007 году был закрыт сначала для реконструкции, а затем снесен. Проект строительства главной арены отошел на второй план на фоне экономических проблем.

Стадион способен вместить около 10 500 зрителей, однако Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдавии не разрешила проведение матча со зрителями на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, где запрещено проведение массовых мероприятий и закрыты границы для иностранцев. Для проведения товарищеского матча между сборными Молдавии и России власти республики предприняли ряд мер безопасности. Согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), стадион разделен на три зоны. В первую имеют доступ только игроки, судьи и представители команд. Они не будут контактировать даже с журналистами и другими лицами. При входе на стадион проводится замер температуры тела, а также дезинфекция в специальных кабинах. Все лица заполняют специальные анкеты, где указывают свои данные. Ход матча Перед встречей с молдавской сборной Черчесов по различным причинам не досчитался ряда игроков: вратарь Антон Шунин, полузащитники Александр Ерохин, Даниил Лесовой и нападающий Антон Заболотный сдали тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали сомнительный результат. Шунин был отозван из национальной команды и не сыграет в ноябрьских встречах, а повторные тесты остальных футболистов, проведенные Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) в четверг, показали отрицательные результаты. Но в Кишинев сборная России улетела в среду, все три игрока остались в России и продолжают подготовку к играм Лиги наций.

Вместо Дзюбы из молодежной сборной в состав главной команды был привлечен Федор Чалов, который появился на поле с первых минут. В центре обороны с паре с Джикией сыграл Дивеев. 21-летний игрок обороны ЦСКА стал первым футболистом 1999 года рождения в составе сборной России. В стартовом составе вышли также и два футболиста, выступающие за пределами России: Денис Черышев и Алексей Миранчук. Полузащитник "Аталанты", забивший мяч в ворота "Интера" в матче чемпионата Италии в минувшие выходные, в нынешнем году впервые сыграл за национальную команду, предыдущие игры он пропустил из-за травмы. Место в воротах занял Маринато Гилерме, который провел 135-й сухой матч и по этому показателю опередил Черчесова. Из прилетевших в Кишинев российских игроков в заявку из 23 человек не попали полузащитники "Спартака" Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев. В первом тайме игра проходила в небыстром темпе. Россияне много контролировали мяч, но опасные моменты создавали с трудом. Первый шанс открыть счет имел Алексей Миранчук, но его удар в дальний угол на девятой минуте отразил вратарь молдавской сборной Станислав Намашко. Самый реальный шанс для взятия ворот упустил Чалов. После розыгрыша углового он с нескольких метров пробил под перекладину, но голкипер хозяев перевел мяч на угловой. Второй тайм В перерыве Черчесов выпустил на поле второго дебютанта. Алексея Ионова заменил 22-летний Константин Кучаев. Спустя восемь минут после начала второй половины игры впервые в составе сборной России появился партнер Кучаева по ЦСКА Иван Обляков, заменивший Далера Кузяева.