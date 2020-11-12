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Сборная Северной Македонии по футболу впервые в истории вышла на чемпионат Европы

Матч против сборной Грузии закончился со счетом 1:0

ТАСС, 12 ноября. Сборная Северной Македонии обыграла в гостях со счетом 1:0 команду Грузии в матче плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу.

Единственный гол на 56-й минуте забил Горан Пандев.

Сборная Северной Македонии впервые в истории сыграет в финальной части какого-либо международного турнира. До этого команда лишь трижды занимала четвертое место на отборочных турнирах Евро. Сборная Грузии ни разу не принимала участия в чемпионате Европы.

Позднее в четверг пройдут еще три матча плей-офф, победители которых также получат право принять участие на предстоящем турнире.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести его на лето следующего года, соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир запланирован в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России завоевала право на участие в европейском первенстве по итогам отборочного турнира, в группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами.

Теги
Северная МакедонияЕвро-2020
Сборные по футболу
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