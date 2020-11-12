СКА разгромил "Витязь" в матче КХЛ, забросив восемь шайб

ТАСС, 12 ноября. Петербургский СКА со счетом 8:1 в гостях обыграл подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами отметились Миро Алтонен (2-я минута), Лукас Бенгтссон (8), Игорь Ожиганов (27), Данила Галенюк (33), Василий Токранов (37), Василий Подколзин (38), Иван Морозов (45) и Йоонас Кемппайнен (52). У хозяев отличился Александр Дергачев (8).

Последний раз петербуржцы обыгрывали "Витязь" с разницей в семь шайб 9 января 2012 года (7:0).

После 24 игр СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции с 31 баллом в активе. "Витязь" также после 24 встреч идет седьмым, набрав 25 очков.

СКА в следующем матче сыграет 14 ноября в гостях с череповецкой "Северсталью", "Витязь" в тот же день примет московский "Спартак".