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КХЛ

СКА разгромил "Витязь" в матче КХЛ, забросив восемь шайб

Последний раз петербуржцы обыгрывали "Витязь" с разницей в семь шайб 9 января 2012 года (7:0)
Игроки СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Игроки СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Петербургский СКА со счетом 8:1 в гостях обыграл подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами отметились Миро Алтонен (2-я минута), Лукас Бенгтссон (8), Игорь Ожиганов (27), Данила Галенюк (33), Василий Токранов (37), Василий Подколзин (38), Иван Морозов (45) и Йоонас Кемппайнен (52). У хозяев отличился Александр Дергачев (8).

Последний раз петербуржцы обыгрывали "Витязь" с разницей в семь шайб 9 января 2012 года (7:0).

После 24 игр СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции с 31 баллом в активе. "Витязь" также после 24 встреч идет седьмым, набрав 25 очков.

СКА в следующем матче сыграет 14 ноября в гостях с череповецкой "Северсталью", "Витязь" в тот же день примет московский "Спартак".

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1ЦСКА25151203478-5439
2СКА24140021777-5831
3Локомотив24132211571-3836
4Динамо М23102021863-5927
5Северсталь2383210951-6127
6Динамо Мн2382211963-6326
7Витязь24822101168-7025
8Спартак2372114858-6525
9Йокерит1892001662-4623
10Сочи24610221350-7518
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