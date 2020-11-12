СКА разгромил "Витязь" в матче КХЛ, забросив восемь шайб

ТАСС, 12 ноября. Петербургский СКА со счетом 8:1 в гостях обыграл подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Голами отметились Миро Алтонен (2-я минута), Лукас Бенгтссон (8), Игорь Ожиганов (27), Данила Галенюк (33), Василий Токранов (37), Василий Подколзин (38), Иван Морозов (45) и Йоонас Кемппайнен (52). У хозяев отличился Александр Дергачев (8).
Последний раз петербуржцы обыгрывали "Витязь" с разницей в семь шайб 9 января 2012 года (7:0).
После 24 игр СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции с 31 баллом в активе. "Витязь" также после 24 встреч идет седьмым, набрав 25 очков.
СКА в следующем матче сыграет 14 ноября в гостях с череповецкой "Северсталью", "Витязь" в тот же день примет московский "Спартак".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|25
|15
|1
|2
|0
|3
|4
|78-54
|39
|2
|СКА
|24
|14
|0
|0
|2
|1
|7
|77-58
|31
|3
|Локомотив
|24
|13
|2
|2
|1
|1
|5
|71-38
|36
|4
|Динамо М
|23
|10
|2
|0
|2
|1
|8
|63-59
|27
|5
|Северсталь
|23
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|51-61
|27
|6
|Динамо Мн
|23
|8
|2
|2
|1
|1
|9
|63-63
|26
|7
|Витязь
|24
|8
|2
|2
|1
|0
|11
|68-70
|25
|8
|Спартак
|23
|7
|2
|1
|1
|4
|8
|58-65
|25
|9
|Йокерит
|18
|9
|2
|0
|0
|1
|6
|62-46
|23
|10
|Сочи
|24
|6
|1
|0
|2
|2
|13
|50-75
|18
|11
|Динамо Р
|21
|1
|0
|1
|2
|1
|16
|29-63
|7
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|25
|11
|2
|3
|1
|3
|5
|73-58
|36
|2
|Авангард
|23
|12
|1
|0
|3
|3
|4
|66-49
|32
|3
|Автомобилист
|23
|13
|2
|1
|2
|1
|4
|81-55
|35
|4
|Трактор
|25
|14
|1
|1
|1
|1
|7
|67-46
|34
|5
|Металлург
|25
|12
|0
|3
|0
|2
|8
|67-57
|32
|6
|Салават Юлаев
|26
|11
|1
|3
|0
|1
|10
|78-75
|31
|7
|Барыс
|21
|5
|3
|1
|1
|3
|7
|48-55
|24
|8
|Торпедо НН
|24
|6
|2
|2
|1
|3
|10
|64-73
|24
|9
|Сибирь
|25
|8
|1
|0
|3
|0
|13
|66-78
|21
|10
|Амур
|25
|6
|2
|1
|2
|0
|14
|55-79
|20
|11
|Нефтехимик
|23
|6
|1
|1
|0
|0
|15
|51-80
|16
|12
|Куньлунь
|23
|5
|0
|0
|1
|1
|16
|49-78
|12