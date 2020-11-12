Дивеев: сборная России должна была создать больше моментов в игре с командой Молдавии

ТАСС, 12 ноября. Футболисты сборной России должны были создавать больше опасных моментов и чаще бить по воротам команды Молдавии в товарищеском матче. Такое мнение в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" высказал защитник российской сборной Игорь Дивеев.

Встреча против сборной Молдавии прошла в четверг и завершилась со счетом 0:0.

"Результатом мы, конечно, не довольны, не забили свои моменты. Надо было просто реализовывать и все. Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии, все команды сильные. Игра была под нашим контролем, должны были больше заходить в штрафную, создавать, бить по воротам", - сказал Дивеев.

21-летний Дивеев провел свой первый матч в составе сборной России. "Мандража как такового не было. Я сыграл уже много игр на взрослом уровне в чемпионате России. Разберем игру и будем готовиться к матчу с командой Турции", - отметил футболист.

Полузащитник Даниил Фомин вышел впервые в стартовом составе и провел полный матч. "По ощущениям готов [играть полный матч], а там тренер будет решать. Конечно, перед сборами задача была постараться выиграть три матча. Готовились, хотели выиграть, и повторюсь, будем работать, все в наших руках", - сказал Фомин.

15 ноября сборная России в рамках группового этапа Лиги наций сыграет с командой Турции. 18 ноября россияне встретятся с сербами. Обе встречи пройдут в гостях.