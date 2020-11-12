Джикия был рад дебютировать в качестве капитана сборной России по футболу

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия был рад вывести команду на поле с капитанской повязкой. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" после встречи с командой Молдавии.

В четверг сборная России сыграла в гостевом товарищеском матче вничью с командой Молдавии (0:0). В связи с отзывом из команды Артема Дзюбы капитаном был выбран Джикия. Он стал 15-м капитаном в истории сборной России.

"С хорошим настроением выходили, рад в качестве капитана вывести сборную, хоть и на контрольную игру, - сказал Джикия. - Согласен, что концовка у нас не совсем получалась, не забили гол, но были подходы, хорошие удары. Наверное, поле вносило свои корректировки, не получилось качественно использовать моменты. До тренировки, как и до игры, настрой был на победу".

"Не совсем приятен [результат], но мы стараемся, и дай бог, что в ближайшей игре все получится и будет победа. С Игорем Дивеевым провел матч, сыграли на ноль. Поздравляю его и других ребят с дебютом. Ребята молодцы, в сборной, поэтому полный вперед", - добавил он.

Всего в составе команды в прошедшей встрече дебютировали три игрока: Игорь Дивеев, Иван Обляков и Констанин Кучаев. "Никакого мандража не будет [у новичков]. Сегодня был сбалансированный состав. Игра была важна, чтобы мы притерлись, никакого мандража не было", - отметил Джикия.