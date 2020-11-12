Мацуев: ситуация со сборной РФ похожа на канун ЧМ-2018, но надо дождаться ближайших игр

Товарищеский матч сборных Молдавии и России прошел в четверг в Кишиневе и завершился со счетом 0:0. Ранее российская команда проиграла сборной Швеции в товарищеском матче (1:2) и дважды сыграла вничью с турками (1:1) и венграми (0:0) в Лиге наций.

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России не показала искрометного футбола в товарищеском матче с командой Молдавии, но сейчас не стоит критиковать игроков и тренерский штаб - впереди две важнейшие встречи Лиги наций, и выводы надо делать после них. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ пианист Денис Мацуев.

"Слава богу, я в гастрольном состоянии, поэтому первый тайм не смог посмотреть - был концерт, но успел на второй, - сказал Мацуев. - Если мы говорим о чисто конкретной игре, не задумываясь о стратегии, без задачи просмотреть ближайший резерв, то ни о каком искрометном футболе речи сегодня не шло. Молдавия, никогда не снискавшая лавров, на удивление оказалась непростой командой, это точно был не тот аутсайдер, которому мы должны забить калейдоскоп голов. При этом мы все понимаем, что самые главные матчи у нас впереди и начнутся они в Стамбуле".

В предыдущий раз сборная России не могла выиграть в четырех и более матчах кряду в период с октября 2017 года по июнь 2018 года. Тогда неудачная серия сборной России прервалась в стартовом матче на домашнем чемпионате мира 2018 года, когда подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. На том турнире сборная России показала лучший результат в своей истории и дошла до четвертьфинала, уступив в серии пенальти команде Хорватии.

"Мне кажется, сейчас не надо говорить об игре с Молдавией. Вообще, вся ситуация сейчас напоминает наши товарищеские матчи перед чемпионатом мира, помните, что тогда писалось и говорилось о сборной и тренерском штабе? Я хорошо знаю Станислава Саламовича, мы дружим, и я не скрываю, что всегда его поддерживаю. Поэтому пока бы я поставил многоточие и не анализировал бы сильно игру против молдавской сборной, посмотрим, что будет через две игры - тогда, я вам обещаю, мы поговорим подробнее", - признался Мацуев.

"Сейчас по телефону перекинемся парочкой шуточек со Станиславом Саламовичем, и я узнаю, может, это вообще был план такой - не раскрывать всех карт перед предстоящими важными матчами. Да, результат неприятный, но давайте чуть-чуть подождем", - добавил собеседник ТАСС.