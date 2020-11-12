{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Черчесов прокомментировал дебют молодых футболистов в составе сборной России

В четверг россияне сыграли вничью в товарищеском матче против команды Молдавии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу сделал правильный шаг, дав дебютировать в контрольном матче с командой Молдавии молодым игрокам. Об этом после встречи в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

На эту тему
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Молдавии в товарищеском матче

В четверг сборная России сыграла вничью в гостевом товарищеском матче с командой Молдавии (0:0). В составе россиян дебютировали Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев. Черчесов после матча отметил, что у него не было ощущения того, что молодые игроки сборной вышли на матч с недостаточным настроем.

"У меня такого ощущения не было. Понятно, их на этом сборе достаточно, у нас только пару дней было на подготовку: пара восстановительных и одна тактическая тренировки. Они стараются, впитывают, осваиваются, для этого и нужны контрольные матчи. Мы ситуацией воспользовались и сделали правильный шаг, дали возможность некоторым выйти в основном составе", - заявил специалист.

"Им есть о чем подумать: не со стороны смотреть, а внутри быть. Мы анализ сделаем, чтобы знать у кого какой потенциал, кому над чем работать, кому-то поможем наставлениями и будем смотреть, кто и как будет развиваться, чтобы быть достойным игроком национальной сборной", - добавил Черчесов.

Во второй раз в главную сборную был вызван голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. В последних пяти матчах клуб потерпел пять поражений. На данный момент 21-летний голкипер до сих пор не дебютировал за национальную команду.

"Когда посчитаем нужным, тогда это мы сделаем. У него сейчас не самый удачный отрезок, он приехал подуставший, посчитали нужным, что сегодня будет играть Маринато Гилерме. Следующие игры посмотрим, кто в каком будет состоянии психологическом", - заключил тренер.

Сборные по футболу
Тренеры россиян не концентрировали внимание на рейтинге ФИФА в матче с молдаванами
Россияне занимают 19-е место среди европейских команд в рейтинге, место во втором десятке дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022
Читать полностью