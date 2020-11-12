Черчесов прокомментировал дебют молодых футболистов в составе сборной России

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу сделал правильный шаг, дав дебютировать в контрольном матче с командой Молдавии молодым игрокам. Об этом после встречи в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В четверг сборная России сыграла вничью в гостевом товарищеском матче с командой Молдавии (0:0). В составе россиян дебютировали Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев. Черчесов после матча отметил, что у него не было ощущения того, что молодые игроки сборной вышли на матч с недостаточным настроем.

"У меня такого ощущения не было. Понятно, их на этом сборе достаточно, у нас только пару дней было на подготовку: пара восстановительных и одна тактическая тренировки. Они стараются, впитывают, осваиваются, для этого и нужны контрольные матчи. Мы ситуацией воспользовались и сделали правильный шаг, дали возможность некоторым выйти в основном составе", - заявил специалист.

"Им есть о чем подумать: не со стороны смотреть, а внутри быть. Мы анализ сделаем, чтобы знать у кого какой потенциал, кому над чем работать, кому-то поможем наставлениями и будем смотреть, кто и как будет развиваться, чтобы быть достойным игроком национальной сборной", - добавил Черчесов.

Во второй раз в главную сборную был вызван голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. В последних пяти матчах клуб потерпел пять поражений. На данный момент 21-летний голкипер до сих пор не дебютировал за национальную команду.

"Когда посчитаем нужным, тогда это мы сделаем. У него сейчас не самый удачный отрезок, он приехал подуставший, посчитали нужным, что сегодня будет играть Маринато Гилерме. Следующие игры посмотрим, кто в каком будет состоянии психологическом", - заключил тренер.