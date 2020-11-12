Адамчук принес победу ХК "Северсталь" над "Динамо", реализовав буллит в стиле Кучерова

ТАСС, 12 ноября. Череповецкая "Северсталь" победила в гостях по буллитам со счетом 3:2 московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами у московского клуба отметились Андрей Алексеев (2-я минута) и Сергей Андреев (32). У гостей шайбы забросили Владислав Провольнев (9) и Игорь Гераськин (49). Третий буллит у череповчан реализовал Кирилл Адамчук, исполнив его в стиле российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Евгения Кучерова и отправив шайбу между ног вратарю Александру Еременко.