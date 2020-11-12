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КХЛ

Адамчук принес победу ХК "Северсталь" над "Динамо", реализовав буллит в стиле Кучерова

Череповчане выиграли у москвичей в гостях со счетом 3:2 по буллитам

ТАСС, 12 ноября. Череповецкая "Северсталь" победила в гостях по буллитам со счетом 3:2 московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами у московского клуба отметились Андрей Алексеев (2-я минута) и Сергей Андреев (32). У гостей шайбы забросили Владислав Провольнев (9) и Игорь Гераськин (49). Третий буллит у череповчан реализовал Кирилл Адамчук, исполнив его в стиле российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Евгения Кучерова и отправив шайбу между ног вратарю Александру Еременко.

После 23 встреч "Северсталь" располагается на пятом месте таблицы Западной конференции, набрав 27 очков. Такое же количество баллов у "Динамо", занимающего четвертую строчку.

В следующей встрече "Северсталь" примет петербургский СКА, "Динамо" в тот же день сыграет на своей площадке с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА25151203478-5439
2СКА24140021777-5831
3Локомотив24132211571-3836
4Динамо М23102021863-5927
5Северсталь2383210951-6127
6Динамо Мн2382211963-6326
7Витязь24822101168-7025
8Спартак2372114858-6525
9Йокерит1892001662-4623
10Сочи24610221350-7518
11Динамо Р21101211629-637
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс25112313573-5836
2Авангард23121033466-4932
3Автомобилист23132121481-5535
4Трактор25141111767-4634
5Металлург25120302867-5732
6Салават Юлаев261113011078-7531
7Барыс2153113748-5524
8Торпедо НН24622131064-7324
9Сибирь25810301366-7821
10Амур25621201455-7920
11Нефтехимик23611001551-8016
12Куньлунь23500111649-7812

 

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