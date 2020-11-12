Колосков: товарищеский матч сборных России и Молдавии напоминал игру на сборах

Встреча прошла в Кишиневе при пустых трибунах и завершилась со счетом 0:0. "С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был, в знак уважения к Станиславу Черчесову, - сказал Колосков. - Он больше напомнил двухстороннюю игру на сборах. Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале, осуждать их, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит - провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа".

"Не очень понял, правда, в чем структура игры была у нашей команды, в чем была установка. Должен ли был быть активный прессинг или действия на контратаках. А так для статистики печально, что не выиграли", - добавил Колосков.

Почетный президент РФС отметил действия дебютировавших за сборную России Даниила Фомина и Игоря Дивеева. "Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл, он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовой составе. А вот [Федор] Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать активнее, все-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему".