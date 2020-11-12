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Футбол в России

Черчесов: травмы и коронавирус сказались на игре сборной России с командой Молдавии

В четверг сборная России на выезде сыграла вничью с командой Молдавии со счетом 0:0
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Антон Новодережкин/ТАСС

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Отсутствие футболистов из-за травм и сомнительных результатов тестов на коронавирус сказались на игре сборной России против команды Молдавии. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

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В четверг сборная России на выезде сыграла вничью с командой Молдавии (0:0). Вратарь Антон Шунин, полузащитники Александр Ерохин, Даниил Лесовой и нападающий Антон Заболотный сдали тесты на коронавирус, которые дали сомнительный результат. Позднее стало известно, что повторные тесты полевых игроков дали отрицательный результат. Капитан команды Артем Дзюба не был вызван на сбор из-за появившегося в социальных сетях скандального видео с футболистом, Федор Смолов получил травму в предыдущем туре РПЛ.

"Это абсолютно другая сборная по сравнению с тем, что было два месяца назад. Сегодня игра так сложилась. <...> То, что они будут настроены, мы знали изначально, потому что мы хороший раздражитель", - объяснил Черчесов.

"Это контрольный матч. Каждый тренер решал свои задачи. Мы готовили сборную по одному плану, но ситуация подкинула другие варианты, потому что есть травмированные игроки, есть те, которые из-за теста не приехали. Но этот тот случай, когда мы можем попробовать другие варианты", - отметил он.

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