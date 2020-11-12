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Сборные по футболу

Тренеры россиян не концентрировали внимание на рейтинге ФИФА в матче с молдаванами

Россияне занимают 19-е место среди европейских команд в рейтинге, место во втором десятке дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России в товарищеском матче с молдаванами не сосредоточивал внимание на положение в рейтинге Международной федерации футбола, которое может измениться по итогам ноябрьских игр. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Россияне занимают 19-е место среди европейских команд в рейтинге. Место во втором десятке дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая состоится 7 декабря.

"Понимаем, что это подразумевалось, но мы не концентрировали своего внимания. Никто не знает, какая корзина принесет счастья", - сказал Черчесов.

Игра в Кишиневе завершилась со счетом 0:0. Жеребьевка отборочной стадии чемпионата мира в европейской зоне пройдет 7 декабря.

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