Сборная России по футболу в пятницу проведет тренировку в Кишиневе перед вылетом в Стамбул

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты в пятницу проведут восстановительную тренировку в Кишиневе, после чего отправятся в Стамбул на матч группового этапа Лиги наций с командой Турции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе национальной команды.

В четверг сборная России в Кишиневе сыграла вничью с командой Молдавии в товарищеском матче (0:0).

"Завтра с утра у сборной России в Кишиневе запланирована восстановительная тренировка, во второй половине дня подопечные Станислава Черчесова вылетят в Стамбул, где 15 ноября сыграют с командой Турции в рамках Лиги наций", - сообщили в пресс-службе РФС.

После игры со сборной Турции россияне встретятся с сербами 18 ноября в заключительной игре группового этапа. Сборная России набрала 8 очков в четырех турах и занимает первое место в группе. На второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей - турки (3), на четвертой - сербы (2).