Сборная Венгрии вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 13 ноября. Команда Венгрии одержала победу над сборной Исландии со счетом 2:1 в матче плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2021 года.

Счет открыл полузащитник гостей Гилфи Сигурдссон (11-я минута), победу венграм принесли забитые мячи Лоика Него (88) и Доминика Собослаи (90+2).

Сборная Венгрии выступает в одной группе с командой России в текущем розыгрыше Лиги наций. Венгры на чемпионате Европы сыграют в четвертый раз (1964, 1972, 2016, 2020). На предстоящем турнире им в группе F будут противостоять команды Португалии, Франции и Германии.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести его на лето следующего года, соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир запланирован в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России завоевала право на участие в европейском первенстве по итогам отборочного турнира, в группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами.