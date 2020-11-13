Голевая засуха. Сборная России сыграла вничью с командой Молдавии в контрольном матче

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Молдавии со счетом 0:0. Встреча прошла на стадионе "Зимбру" в Кишиневе при пустых трибунах.
Главной интригой перед началом матча была ситуация с капитаном российской сборной в отсутствие Артема Дзюбы. С повязкой на поле вышел защитник "Спартака" Георгий Джикия. "С хорошим настроением выходили, рад в качестве капитана вывести сборную, хоть и на контрольную игру", - сказал Джикия после матча.
Вместо Дзюбы из молодежной сборной в состав главной команды был привлечен Федор Чалов, который появился на поле с первых минут. В центре обороны в паре с Джикией сыграл Игорь Дивеев. 21-летний игрок обороны ЦСКА стал первым футболистом 1999 года рождения в составе сборной России. Помимо Дивеева, дебютные матчи за сборную провели полузащитники армейцев Иван Обляков и Константин Кучаев, которые вышли на замену во втором тайме.
Перед встречей с молдавской сборной Черчесов по различным причинам не досчитался ряда игроков: вратарь Антон Шунин, полузащитники Александр Ерохин, Даниил Лесовой и нападающий Антон Заболотный сдали тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали сомнительный результат. Шунин был отозван из национальной команды и не сыграет в ноябрьских встречах, а повторные тесты остальных футболистов, проведенные Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) в четверг, показали отрицательные результаты. Но в Кишинев сборная России улетела в среду, все три игрока остались в России и продолжают подготовку к играм Лиги наций.
Из-за травм не могут помочь сборной России защитник Марио Фернандес, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. В стартовом составе вышли два футболиста, выступающие за пределами России, - Денис Черышев и Алексей Миранчук. Полузащитник "Аталанты", забивший мяч в ворота "Интера" в матче чемпионата Италии в минувшие выходные, в нынешнем году впервые сыграл за национальную команду, предыдущие игры он пропустил из-за травмы.
Из прилетевших в Кишинев российских игроков в заявку из 23 человек не попали полузащитники "Спартака" Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев. "Зобнин вчера после пяти минут тренировки почувствовал дискомфорт. Сделали МРТ, она ничего страшного не показала. А Бакаев не в тех кондициях, что надо, последние матчи особо не играл", - пояснил Черчесов.
Россияне не смогли взломать насыщенную оборону
Рисунок игры было легко предсказать до ее начала. Молдавские футболисты с первых минут отдали инициативу россиянам и выстроили грамотную эшелонированную оборону. Сборная России в такой игре часто испытывает проблемы, а на первый план зачастую выходит реализация моментов. Учитывая потери важных игроков группы атаки, множества шансов даже в игре с 175-й командой рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) ожидать было сложно.
В первом тайме у россиян было два отличных момента. В дебюте встречи Алексей Миранчук из пределов штрафной пробил в дальний угол внешней стороной стопы, а в середине тайма Чалов с нескольких метров бил под перекладину. Оба раза хозяев выручил вратарь Станислав Намашко.
К середине второго тайма Черчесов заменил шесть игроков. Помимо Кучаева и Облякова, на поле появились Александр Соболев, Антон Миранчук, Федор Кудряшов и Андрей Мостовой. Покинули газон Алексей Ионов, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Федор Чалов. Во втором тайме сценарий игры не изменился, а хороший момент для взятия ворот у россиян был всего один. Соболев с линии штрафной зряче бил в дальний угол, но в ворота не попал.
"Мы готовили сборную по одному плану, но ситуация подкинула другие варианты, потому что есть травмированные игроки, есть те, которые из-за теста не приехали. Но это тот случай, когда мы можем попробовать другие варианты. Это абсолютно другая сборная по сравнению с тем, что было два месяца назад. Сегодня игра так сложилась", - сказал Черчесов.
Дивеев подчеркнул, что сборная России должна была создать больше моментов у ворот соперника и лучше действовать в реализации. "Результатом мы, конечно, не довольны, не забили свои моменты. Игра была под нашим контролем, должны были больше заходить в штрафную, создавать, бить по воротам", - отметил защитник сборной России.
Положительным моментом в игре российской сборной были оборонительные действия. Молдавские футболисты не нанесли ни одного удара в створ ворот и не создали опасных моментов. Маринато Гилерме провел 135-й сухой матч за клуб и сборную и вышел на 15-е место в "Клубе Льва Яшина" - символическом списке, куда попадают вратари советских и российских клубов, которые не пропускали более чем в ста официальных играх. По этому показателю Гилерме обогнал Черчесова, а лидирует с 325 играми без пропущенных голов Игорь Акинфеев.
Сборная России опустилась в рейтинге
Сборная России не смогла победить в четвертом матче подряд. В последний раз такое случалось в период с октября 2017 года по июнь 2018 года. Тогда неудачная серия сборной России прервалась в стартовом матче на домашнем чемпионате мира 2018 года, когда подопечные Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. На том турнире сборная России показала лучший результат в своей истории и дошла до четвертьфинала, уступив в серии пенальти команде Хорватии.
В ноябре российская сборная в товарищеском матче уступила шведам (1:2) и дважды сыграла вничью в играх Лиги наций с турками (1:1) и венграми (0:0). На протяжении более чем пяти таймов россияне не могут забить. При Черчесове такая безголевая серия случилась впервые.
"Мне кажется, сейчас не надо говорить об игре с Молдавией. Вообще, вся ситуация сейчас напоминает наши товарищеские матчи перед чемпионатом мира, помните, что тогда писалось и говорилось о сборной и тренерском штабе? Я хорошо знаю Станислава Саламовича, мы дружим, и я не скрываю, что всегда его поддерживаю. Поэтому пока бы я поставил многоточие и не анализировал сильно игру против молдавской сборной, посмотрим, что будет через две игры, тогда, я вам обещаю, мы поговорим подробнее", - сказал ТАСС народный артист РФ пианист Денис Мацуев.
Из-за ничьей в товарищеском матче с молдаванами сборная России потеряла четыре очка в рейтинге ФИФА и с 1476 баллами опустилась на 20-е место среди европейских команд. Россиян обошли словаки, которые в матче плей-офф за выход на чемпионат Европы переиграли сборную Северной Ирландии (2:1, в дополнительное время). В активе словацкой команды стало 1479 очков. Место во втором десятке рейтинга ФИФА среди европейских сборных дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которая состоится 7 декабря.
Отрыв от 21-го места, на котором располагаются ирландцы, сократился с 14 рейтинговых баллов до 12. Сборной Ирландии в заключительных матчах Лиги наций предстоит встретиться с командами Уэльса и Болгарии. Словаки сыграют с шотландцами и чехами.
Сборная России матч пятого тура Лиги наций с турками проведет 15 ноября в Стамбуле. В пятницу у команды утренняя тренировка в Кишиневе, после чего она отправится в столицу Турции. В заключительной встрече группового этапа Лиги наций россияне сыграют с сербами 18 ноября. Сборная России набрала 8 очков в четырех турах и занимает первое место в группе, на второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей - турки (3), на четвертой - сербы (2).