Голевая засуха. Сборная России сыграла вничью с командой Молдавии в контрольном матче

Команда Станислава Черчесова не может выиграть на протяжении четырех встреч и не забивает пять таймов подряд

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Молдавии со счетом 0:0. Встреча прошла на стадионе "Зимбру" в Кишиневе при пустых трибунах.

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Главной интригой перед началом матча была ситуация с капитаном российской сборной в отсутствие Артема Дзюбы. С повязкой на поле вышел защитник "Спартака" Георгий Джикия. "С хорошим настроением выходили, рад в качестве капитана вывести сборную, хоть и на контрольную игру", - сказал Джикия после матча. Вместо Дзюбы из молодежной сборной в состав главной команды был привлечен Федор Чалов, который появился на поле с первых минут. В центре обороны в паре с Джикией сыграл Игорь Дивеев. 21-летний игрок обороны ЦСКА стал первым футболистом 1999 года рождения в составе сборной России. Помимо Дивеева, дебютные матчи за сборную провели полузащитники армейцев Иван Обляков и Константин Кучаев, которые вышли на замену во втором тайме. Перед встречей с молдавской сборной Черчесов по различным причинам не досчитался ряда игроков: вратарь Антон Шунин, полузащитники Александр Ерохин, Даниил Лесовой и нападающий Антон Заболотный сдали тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали сомнительный результат. Шунин был отозван из национальной команды и не сыграет в ноябрьских встречах, а повторные тесты остальных футболистов, проведенные Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) в четверг, показали отрицательные результаты. Но в Кишинев сборная России улетела в среду, все три игрока остались в России и продолжают подготовку к играм Лиги наций. Из-за травм не могут помочь сборной России защитник Марио Фернандес, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. В стартовом составе вышли два футболиста, выступающие за пределами России, - Денис Черышев и Алексей Миранчук. Полузащитник "Аталанты", забивший мяч в ворота "Интера" в матче чемпионата Италии в минувшие выходные, в нынешнем году впервые сыграл за национальную команду, предыдущие игры он пропустил из-за травмы. Из прилетевших в Кишинев российских игроков в заявку из 23 человек не попали полузащитники "Спартака" Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев. "Зобнин вчера после пяти минут тренировки почувствовал дискомфорт. Сделали МРТ, она ничего страшного не показала. А Бакаев не в тех кондициях, что надо, последние матчи особо не играл", - пояснил Черчесов. Россияне не смогли взломать насыщенную оборону Рисунок игры было легко предсказать до ее начала. Молдавские футболисты с первых минут отдали инициативу россиянам и выстроили грамотную эшелонированную оборону. Сборная России в такой игре часто испытывает проблемы, а на первый план зачастую выходит реализация моментов. Учитывая потери важных игроков группы атаки, множества шансов даже в игре с 175-й командой рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) ожидать было сложно.

В первом тайме у россиян было два отличных момента. В дебюте встречи Алексей Миранчук из пределов штрафной пробил в дальний угол внешней стороной стопы, а в середине тайма Чалов с нескольких метров бил под перекладину. Оба раза хозяев выручил вратарь Станислав Намашко. К середине второго тайма Черчесов заменил шесть игроков. Помимо Кучаева и Облякова, на поле появились Александр Соболев, Антон Миранчук, Федор Кудряшов и Андрей Мостовой. Покинули газон Алексей Ионов, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Федор Чалов. Во втором тайме сценарий игры не изменился, а хороший момент для взятия ворот у россиян был всего один. Соболев с линии штрафной зряче бил в дальний угол, но в ворота не попал. "Мы готовили сборную по одному плану, но ситуация подкинула другие варианты, потому что есть травмированные игроки, есть те, которые из-за теста не приехали. Но это тот случай, когда мы можем попробовать другие варианты. Это абсолютно другая сборная по сравнению с тем, что было два месяца назад. Сегодня игра так сложилась", - сказал Черчесов. Дивеев подчеркнул, что сборная России должна была создать больше моментов у ворот соперника и лучше действовать в реализации. "Результатом мы, конечно, не довольны, не забили свои моменты. Игра была под нашим контролем, должны были больше заходить в штрафную, создавать, бить по воротам", - отметил защитник сборной России. Положительным моментом в игре российской сборной были оборонительные действия. Молдавские футболисты не нанесли ни одного удара в створ ворот и не создали опасных моментов. Маринато Гилерме провел 135-й сухой матч за клуб и сборную и вышел на 15-е место в "Клубе Льва Яшина" - символическом списке, куда попадают вратари советских и российских клубов, которые не пропускали более чем в ста официальных играх. По этому показателю Гилерме обогнал Черчесова, а лидирует с 325 играми без пропущенных голов Игорь Акинфеев.

' Youtube/Матч ТВ'

Сборная России опустилась в рейтинге Сборная России не смогла победить в четвертом матче подряд. В последний раз такое случалось в период с октября 2017 года по июнь 2018 года. Тогда неудачная серия сборной России прервалась в стартовом матче на домашнем чемпионате мира 2018 года, когда подопечные Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. На том турнире сборная России показала лучший результат в своей истории и дошла до четвертьфинала, уступив в серии пенальти команде Хорватии.