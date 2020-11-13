Все в сборе. Стали известны 24 участника чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Последние четыре путевки на чемпионат Европы по футболу были разыграны в четверг. На турнир пробились команды по дополнительной квоте, которая была предоставлена участникам первого розыгрыша Лиги наций.
За четыре места бились 16 команд в двух одноматчевых раундах плей-офф, первый прошел 8 октября. 12 ноября состоялись решающие матчи: сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы в гостях в серии пенальти оказались сильнее сербов (основное и дополнительное время - 1:1).
Изначально игры должны были состояться в марте, однако их, как и сам финальный турнир, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года, для команд Лиги наций были предусмотрены слоты. Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим образом: группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Встречаем четверку последних участников #ЕВРО2020:— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 12, 2020
Какой результат самый неожиданный? pic.twitter.com/AHz9DbJ6Hx
Без Кварацхелии Грузия не смогла войти в историю
Сборная Северной Македонии выиграла в гостях у команды Грузии со счетом 1:0 и впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. Историческую путевку македонцы добыли благодаря точному удару 37-летнего нападающего Горана Пандева, ранее игравшего за итальянские "Интер" и "Наполи", а ныне представляющего "Дженоа". За сборную Грузии, также никогда не участвовавшую на крупных международных турнирах, не смогли сыграть полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия и нападающий турецкого "Коньяспора" Леван Шенгелия. Оба получили положительный результат теста на коронавирус и были изолированы.
Команда Венгрии, которая выступает в одной группе со сборной России в текущем розыгрыше Лиги наций, дома одержала волевую победу над сборной Исландии со счетом 2:1. Гости открыли счет после меткого удара на 11-й минуте полузащитника Арнора Сигурдссона из московского ЦСКА. Однако на 88-й минуте вышедший на замену Лоик Него сравнял счет, а в компенсированное время победный гол забил Доминик Собослаи. Венгры в четвертый раз в своей истории примут участие в финальном турнире.
Сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:1. Словаки открыли счет на 17-й минуте после точного удара Юрая Куцки. На 88-й минуте Милан Шкриньяр срезал мяч в свои ворота и перевел игру в овертайм. Но на 110-й минуте Михал Дюриш добыл для команды заветную путевку на Евро. До этого единственный раз словаки участвовали в финальном турнире в 2016 году и вышли тогда с третьего места из группы, где были сборные России, Уэльса и Англии.
Последний участник Евро-2020 определился в серии пенальти. Сборные Сербии и Шотландии основное и дополнительное время завершили вничью - 1:1. Отбитый 11-метровый 35-летним вратарем Дэвидом Маршаллом отправил шотландцев в одну группу с англичанами в финальном турнире. Сборная Шотландии не принимала участие в чемпионате Европы с 1996 года.
Известен окончательный состав групп C, D, E и F— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 12, 2020
#ЕВРО2020 pic.twitter.com/74T1Oizfrv
Лучшая сборная ФИФА, чемпион Европы - 92 и дебютант
Отборочный турнир чемпионата Европы проходил с 21 марта по 19 ноября 2019 года. В нем приняли участие 55 национальных команд, разбитых на 10 групп.
Первой оформила путевку сборная Бельгии, одержавшая победы во всех матчах группы I, в том числе над российской командой. Бельгийцы, возглавляющие рейтинг ФИФА, стали самой результативной командой в отборочном турнире, забив в ворота соперников 40 мячей. Также стопроцентный результат (впервые в своей истории) показала команда Италии, пропустившая чемпионат мира - 2018, проходивший в России.
Сборная России, оформила путевку на чемпионат Европы в октябре прошлого года, обыграв на выезде команду Кипра со счетом 5:0. В ходе отборочного турнира команда Станислава Черчесова выиграла 8 из 10 матчей, проиграв лишь в двух встречах бельгийцам, которые по итогам жеребьевки вновь попали в одну группу к российским футболистам. По ходу сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив в Саранске команду Сан-Марино (9:0).
Еще один соперник россиян, команда Финляндии, впервые в истории пробилась в финальную часть соревнований. В отборочной группе J финны заняли второе место вслед за командой Италии, которой уступила с вполне приличным счетом - 0:2 и 1:2. Дебютанты предстоящего Евро на четыре очка опередили своего ближайшего преследователя сборную Греции, а в недавнем товарищеском матче на выезде обыграли действующего чемпиона мира команду Франции со счетом 2:0.
Сборная Дании, которая также будет соперничать с россиянами за выход в плей-офф Евро, попала в финальный турнир со второго места отборочной группы D, пропустив вперед команду Швейцарии. При этом чемпион Европы - 1992 не проиграл ни одного из восьми матчей (четыре победы, четыре ничьи). Матч третьего тура против сборной России, который может стать решающим в группе Евро, команда Каспера Хьюлманда проведет у себя дома в Копенгагене.
Нидерланды с новым тренером, немцы - 13-й раз подряд
В группе А уверенно первенствовала сборная Англии, набравшая в восьми матчах 21 очко с 37 забитыми мячами. Нападающий Гарри Кейн с 12 голами стал лучшим бомбардиром всего отборочного турнира. На 6 очков от команды Гарета Саутгейта отстала сборная Чехии, которая нанесла англичанам единственное поражение. В группе В при наличии сборной Португалии первой финишировала команда Украины, которая пробилась в финальную часть турнира во второй раз в своей истории, если не считать домашний Евро-2012. Отборочный цикл команда Андрея Шевченко прошла без поражений (шесть побед, две ничьи), пропустив в свои ворота всего четыре мяча. Португальцев от фиаско спасла лишь победа в гостях над сербами (4:2). Криштиану Роналду в восьми матчах забил 11 мячей.
В группе С не было равных сборным Германии и Нидерландов. Команда Йоахима Лёва завершила турнир с 21 очком в восьми играх, у "оранжевых" было на два очка меньше, при этом соперники обменялись гостевыми победами. Немцы в 13-й раз подряд станут участниками финальной части Евро, а вот команда Нидерландов предыдущие два форума, Евро-2016 и ЧМ-2018, пропустила. На турнир чемпион Европы - 1988 отправится под руководством Франка де Бура, который в сентябре сменил на посту главного тренера Рональда Кумана, возглавившего испанскую "Барселону".
В группе E сразу четыре из пяти участников по ходу турнира претендовали на прямую путевку. В итоге первой стала сборная Хорватии. На второе место в последний момент поднялась команда Уэльса, обыгравшая дома в заключительном матче венгров (2:0), что позволило ей не дать себя опередить и словакам. Подопечные Райана Гиггза рационально подошли к турниру, забив всего 10 мячей.
Группу F без особого напряжения выиграла сборная Испании, которая седьмой раз подряд вышла на чемпионат Европы. Трехкратный победитель турнира позволил себе две осечки в виде гостевых ничьих с командами Швеции и Норвегии. Шведы стали вторыми, обыграв в решающем матче на выезде команду Румынии (2:0). Главным героем встречи стал нападающий "Краснодара" Маркус Берг, записавший на свой счет гол и голевую передачу.
В группе F вне конкуренции была сборная Польши, опередившая финишировавшую второй команду Австрии на 6 очков. Австрийцы лишь в третий раз квалифицировались на Евро. Главный бомбардир Лиги чемпионов и бундеслиги последних лет Роберт Левандовский забил в отборочном турнире всего шесть мячей, а лучшим в группе по этому показателю стал нападающий сборной Израиля Эран Захави (11).
В группе H действующий чемпион мира команда Франции получил путевку на Евро только в ноябре. После ничьей между сборными Турции и Исландии такое право получили и подопечные Шенола Гюнеша. Соперник сборной России в нынешнем турнире Лиги наций в пятый раз примет участие в чемпионате Европы. В 2008 году турки стали бронзовыми призерами, а в 2000-м дошли до четвертьфинала.