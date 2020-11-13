Все в сборе. Стали известны 24 участника чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Последние четыре путевки на чемпионат Европы по футболу были разыграны в четверг. На турнир пробились команды по дополнительной квоте, которая была предоставлена участникам первого розыгрыша Лиги наций.

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За четыре места бились 16 команд в двух одноматчевых раундах плей-офф, первый прошел 8 октября. 12 ноября состоялись решающие матчи: сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы в гостях в серии пенальти оказались сильнее сербов (основное и дополнительное время - 1:1). Изначально игры должны были состояться в марте, однако их, как и сам финальный турнир, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года, для команд Лиги наций были предусмотрены слоты. Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим образом: группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия. Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Встречаем четверку последних участников #ЕВРО2020:



Какой результат самый неожиданный? pic.twitter.com/AHz9DbJ6Hx — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 12, 2020

Без Кварацхелии Грузия не смогла войти в историю Сборная Северной Македонии выиграла в гостях у команды Грузии со счетом 1:0 и впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. Историческую путевку македонцы добыли благодаря точному удару 37-летнего нападающего Горана Пандева, ранее игравшего за итальянские "Интер" и "Наполи", а ныне представляющего "Дженоа". За сборную Грузии, также никогда не участвовавшую на крупных международных турнирах, не смогли сыграть полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия и нападающий турецкого "Коньяспора" Леван Шенгелия. Оба получили положительный результат теста на коронавирус и были изолированы.

Команда Венгрии, которая выступает в одной группе со сборной России в текущем розыгрыше Лиги наций, дома одержала волевую победу над сборной Исландии со счетом 2:1. Гости открыли счет после меткого удара на 11-й минуте полузащитника Арнора Сигурдссона из московского ЦСКА. Однако на 88-й минуте вышедший на замену Лоик Него сравнял счет, а в компенсированное время победный гол забил Доминик Собослаи. Венгры в четвертый раз в своей истории примут участие в финальном турнире. Сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:1. Словаки открыли счет на 17-й минуте после точного удара Юрая Куцки. На 88-й минуте Милан Шкриньяр срезал мяч в свои ворота и перевел игру в овертайм. Но на 110-й минуте Михал Дюриш добыл для команды заветную путевку на Евро. До этого единственный раз словаки участвовали в финальном турнире в 2016 году и вышли тогда с третьего места из группы, где были сборные России, Уэльса и Англии. Последний участник Евро-2020 определился в серии пенальти. Сборные Сербии и Шотландии основное и дополнительное время завершили вничью - 1:1. Отбитый 11-метровый 35-летним вратарем Дэвидом Маршаллом отправил шотландцев в одну группу с англичанами в финальном турнире. Сборная Шотландии не принимала участие в чемпионате Европы с 1996 года.

Известен окончательный состав групп C, D, E и F



#ЕВРО2020 pic.twitter.com/74T1Oizfrv — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 12, 2020

Лучшая сборная ФИФА, чемпион Европы - 92 и дебютант Отборочный турнир чемпионата Европы проходил с 21 марта по 19 ноября 2019 года. В нем приняли участие 55 национальных команд, разбитых на 10 групп.

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Первой оформила путевку сборная Бельгии, одержавшая победы во всех матчах группы I, в том числе над российской командой. Бельгийцы, возглавляющие рейтинг ФИФА, стали самой результативной командой в отборочном турнире, забив в ворота соперников 40 мячей. Также стопроцентный результат (впервые в своей истории) показала команда Италии, пропустившая чемпионат мира - 2018, проходивший в России. Сборная России, оформила путевку на чемпионат Европы в октябре прошлого года, обыграв на выезде команду Кипра со счетом 5:0. В ходе отборочного турнира команда Станислава Черчесова выиграла 8 из 10 матчей, проиграв лишь в двух встречах бельгийцам, которые по итогам жеребьевки вновь попали в одну группу к российским футболистам. По ходу сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив в Саранске команду Сан-Марино (9:0). Еще один соперник россиян, команда Финляндии, впервые в истории пробилась в финальную часть соревнований. В отборочной группе J финны заняли второе место вслед за командой Италии, которой уступила с вполне приличным счетом - 0:2 и 1:2. Дебютанты предстоящего Евро на четыре очка опередили своего ближайшего преследователя сборную Греции, а в недавнем товарищеском матче на выезде обыграли действующего чемпиона мира команду Франции со счетом 2:0.

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