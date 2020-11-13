WADA прокомментировало новую информацию о допинговых нарушениях прежнего руководства IWF

ТАСС, 13 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) крайне озабочено новой информацией в СМИ, согласно которой бывший глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) венгр Тамаш Аян участвовал в подтасовке допинг-проб азербайджанских спортсменов в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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12 ноября на портале playthegame.org, публикующем материалы под эгидой Датского института спортивных исследований, были обнародованы выдержки из писем, подтверждающие причастность Аяна к укрывательству допинговых нарушений.

В релизе WADA говорится, что агентство ранее не имело информации о приведенных нарушениях, при это отмечается, что она лишь подтверждает выводы комиссии Ричарда Макларена, расследовавшей факты коррупции в IWF.

"Последняя информация о нарушениях бывшего президента IWF вызывает крайнее возмущение. Если суммировать информацию отдела расследований WADA, выводы профессора Макларена и СМИ, в тяжелой атлетике существовала культура употребления допинга, которую допускали, поощряли и скрывали в течение долгого времени. Очевидно, что это неприемлемо. WADA продолжит прилагать максимум усилий, чтобы помочь тяжелоатлетам соревноваться в равных условиях", - прокомментировал глава WADA Витольд Банька.

WADA попросило новое руководство IWF принять во внимание последние сведения о допинговых нарушениях при вынесении решения о мерах в отношении бывшего главы организации. Отмечается, что WADA продолжает собственное расследование в отношении IWF, а также сотрудничает с правоохранительными органами, которые открыли дела по факту нарушений.

Аян находился в руководстве IWF на протяжении 44 лет, из них 20 лет - на посту президента. В апреле он ушел в отставку на фоне громких обвинений в коррупции. В начале января немецкий телеканал ARD выпустил фильм, в котором Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга.