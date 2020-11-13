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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Аргентины сыграла вничью с парагвайцами в квалификации ЧМ. VAR отменил гол Месси

Встреча третьего тура отборочного турнира завершилась со счетом 1:1
Судья Рафаэль Клаус и Лионель Месси Juan Roncoroni, Pool via AP
Описание
Судья Рафаэль Клаус и Лионель Месси
© Juan Roncoroni, Pool via AP

ТАСС, 13 ноября. Футболисты сборной Аргентины сыграли вничью с командой Парагвая со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

В составе хозяев мяч забил Николас Гонсалес (41-я минута), у гостей отличился Анхель Ромеро (21, пенальти).

На 59-й минуте гол аргентинского нападающего Лионеля Месси был отменен арбитром после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR).

Сборная Аргентины возглавляет отборочную группу, набрав 7 очков после трех матчей. Перуанцы занимают четвертое место с 5 очками в трех встречах. В следующем туре аргентинская команда сыграет в гостях со сборной Перу 18 ноября (начало - 03:30 мск).

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате с участием 10 команд, каждая сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Теги
Месси, Лионель
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