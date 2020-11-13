Неймар пропустит ближайшие игры сборной Бразилии из-за травмы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар пропустит матчи национальной команды против Венесуэлы и Уругвая в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за травмы. Об этом сообщил портал UOL со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).

"Игрок поступил в распоряжение сборной в понедельник и с тех пор проходил интенсивный курс физиотерапии. Он продемонстрировал хорошую динамику восстановления, которая, однако, недостаточна для того, чтобы он смог выйти на игру против команды Уругвая", - цитирует портал заявление главного врача "пентакампеонов" Родригу Ласмара. Неймар получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в матче Лиги чемпионов против турецкого клуба "Истанбул Башакшехир".

Помимо него, команда лишилась центральных защитников Родриго Кайо и Эдера Милитао, крайнего левого защитника Габриэла Менино, опорного полузащитника Каземиро, а также атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.

В предыдущем матче "селесао" 14 октября против команды Перу Неймар забил оформил хет-трик, что позволило ему выйти на второе после Пеле место по числу голов за сборную (64 - у Неймара, 77 - у Пеле). Матч против сборной Венесуэлы состоится в пятницу в Сан-Паулу, после чего бразильцы отправятся в Монтевидео, где во вторник встретятся с командой Уругвая.