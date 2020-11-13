Боец UFC Махачев переболел свинкой

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев не сможет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), так как переболел свинкой. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее Махачев был вынужден сняться с боя против бразильца Рафаэля дос Аньоса из-за проблем со здоровьем. При этом конкретная причина не называлась. Бой должен был пройти на турнире UFC 14 ноября в Лас-Вегасе.

"Ислам переболел свинкой", - сказал собеседник агентства.

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отмечал, что Махачев станет следующим обладателем титула в легком весе.