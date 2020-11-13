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Бокс

Россиянин Кашинский проведет бой за титул суперчемпиона мира по версии WBA

Поединок состоится 13 декабря во Франции

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Юрий Кашинский проведет бой за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе против француза Арсена Гуламиряна. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Юрий Кашинский проведет бой за титул суперчемпиона мира WBA. Его соперником станет действующий чемпион Арсен Гуламирян. Поединок состоится 13 декабря во Франции в городе Ле-Канне и станет главным событием вечера", - сказал собеседник агентства.

В активе Гуламиряна 26 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кашинского 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение.

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