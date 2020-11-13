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Менеджер Махачева считает, что боец должен в 2021 году провести поединок за титул UFC

Россиянин из-за болезни снялся с поединка против бразильца Рафаэля дос Аньоса, который должен был пройти в ближайшие выходные

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев должен в 2021 году провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Махачев из-за болезни снялся с поединка против бразильца Рафаэля дос Аньоса, который должен был пройти в ближайшие выходные.

"Почему Махачеву не дают топовых соперников? Эта проблема неоднократно обсуждалась. Если будет сопутствовать удача, мы увидим Ислама в 2021 году в титульном поединке", - сказал Магомедов.

Махачев выступает в легком весе. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ранее заявил, что спортсмен должен стать следующим обладателем пояса.

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